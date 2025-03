"Lucatelli – Don Bosco". Lezione di legalità con l’Arma di Tolentino

A lezione di legalità con l’Arma, a Tolentino. Su richiesta della dirigente scolastica Mara Amico, l’Anc Associazione nazionale carabinieri locale, presieduta dal capitano Giuseppe Losito, ha partecipato a un progetto formativo dell’istituto comprensivo "Lucatelli – Don Bosco", un’esercitazione pratica con una spiegazione teorica sullo strumento fotografico nella "scena del crimine". È stato quindi simulato un danneggiamento all’interno del cortile dove sono stati svolti tutti i rilievi. Al termine, con l’impiego di cani idonei alla ricerca di persone grazie all’associazione Love My Dog di Colmurano, è stato individuato l’autore. Gli studenti sono stati informati sulle varie tecniche attraverso cui si è potuti giungere ad attribuire la responsabilità ad una persona. Per due giornate la caserma ha aperto poi le porte a ottanta giovanissimi studenti delle classi prime e seconde, in una sorta di open day dedicato a conoscere i compiti e le attività dei militari nel territorio. La visita alle sedi dell’Arma rientra nel progetto "Cultura della legalità" del comando generale, che abitualmente porta i carabinieri nelle scuole per parlare ai giovani del rispetto delle regole e di temi delicati quali bullismo, cyberbullismo, pericoli della rete, violenza di genere, sicurezza stradale, sostanze stupefacenti. Ma l’iniziativa include anche incontri che consentano ai ragazzi di conoscere Infine sabato scorso il maggiore Giulia Maggi, in collaborazione con l’Anc, ha tenuto nell’aula magna una relazione su bullismo e cyberbullismo.