L’Uccello di fuoco, spettacolo per tutta la famiglia Il Comune di Treia presenta "Domeniche da favola" in collaborazione con "Proscenio Teatro Ragazzi", per avvicinare i giovani al teatro e alla fantasia. La compagnia Teatro Blu porta in scena "L'Uccello di Fuoco", uno spettacolo coinvolgente che unisce tradizione e modernità.