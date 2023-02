"Luci al led al PalaPrincipi per spendere meno sulle bollette Poi una comunità energetica"

Work in progress a Porto Potenza: a breve comincerà un primo intervento di difesa della costa, con il posizionamento dei sacchi di sabbia nel lungomare sud. E ancora: sono partiti i lavori di efficientamento energetico al PalaPrincipi, che consistono nell’installazione di luci al led e pannelli solari per ridurre le utenze (che ammontano a 80mila euro all’anno) e dare vita alla prima comunità energetica in città. A tracciare il punto è il vicesindaco con delega all’Ambiente e allo Sport, Giulio Casciotti: "I lavori di efficientamento energetico sono iniziati nelle scorse settimane al Palaprincipi e hanno visto la sostituzione di 15 corpi illuminanti. Ma l’intervento verrà concluso alla fine della stagione sportiva, perché per continuare bisognerà far entrare nell’edificio delle piattaforme. Infatti, verranno installati anche dei pannelli solari, in quanto il PalaPrincipi è la struttura più energivora della città. Basti pensare che ogni anno spendiamo 140mila euro per l’impianto sportivo, tra le utenze (80mila euro) e i costi per la custodia e la pulizia. In questo modo, nel giro di un paio d’anni rientreremo nell’investimento fatto. Ma c’è dell’altro – osserva ancora Casciotti –, perché quei nuovi pannelli verranno poi collegati con l’impianto fotovoltaico presente nella nuova scuola di viale Piemonte. E questo ci permetteranno di creare la prima comunità energetica, dove qualunque privato potrà aderirvi". Ma ci sono novità pure per la difesa della costa. "A giorni comincerà l’intervento per il posizionamento dei sacchi di sabbia nel lungomare sud, che va da Lido Bello al Belvedere – aggiunge Casciotti –. Sarà importante perché darà protezione alle case private davanti al mare, e permetterà di riallineare il livello della spiaggia e di creare un passaggio pedonale davanti al litorale. In seguito partiranno i lavori per le scogliere finanziati dalla Regione, che saranno conclusi nell’arco del triennio".