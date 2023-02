Luci che si accendevano da sole e caldaie in tilt: misterioso black out

Luci che si accendono e spengono da sole, caldaie in tilt e fusibili che saltano, casse di negozi in difficoltà, odor di bruciato e non poche preoccupazioni tra la notte di domenica e la mattinata di lunedì in corso Vittorio Emanuele, ove qualcosa non ha funzionato negli impianti elettrici, e ne hanno patito le conseguenze famiglie ed esercizi commerciali. Tutto è cominciato tra sabato e domenica, come raccontano alcuni residenti, quando in piena notte la luce ha cominciato ad accendersi e spegnersi da sola e a nulla sono valsi i tentativi dei proprietari sorpresi in piena notte. Qualche caldaia dei termosifoni è andata in malora, in modo sotto tanti versi inspiegabile. Le cose sono andate peggio all’indomani, all’apertura dei negozi, ove la corrente a singhiozzo ha messo in difficoltà i vari esercizi e un odore di bruciato ha allarmato non pochi. Del fatto è stata immediatamente data comunicazione all’Enel che ha inviato i suoi tecnici per le riparazioni del caso, molto lavoro anche per i tecnici delle caldaie del riscaldamento che avevano subito i maggiori danni. C’è voluto un bel po’ per rimettere le cose a posto e qualche domanda sulle ragioni dell’improvviso black out: sarà forse effetto degli hackers che nei giorni scorsi hanno creato problemi a mezza Europa? Mistero, forse esagerato. Fatto sta che i valori rilevati dal tester dei tecnici sono risultati del tutto anomali e la cosa ha messo in difficoltà tutto corso Vittorio Emanuele senza interessare le vie confinanti. Nella tarda mattinata tutto è stato risolto.

Giuliano Forani