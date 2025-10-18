Sos case popolari
Luci ridotte e musica soffusa. Lo shopping diventa inclusivo

Presentato il progetto per le persone nello spettro autistico al centro commerciale Cuore Adriatico

La presentazione del progetto «L’autismo ci sta a cuore» ieri in Comune

La presentazione del progetto «L’autismo ci sta a cuore» ieri in Comune

Il Cuore Adriatico sposa il progetto "L’autismo ci sta a cuore". A partire dal 29 ottobre, ogni quindici giorni, il centro commerciale metterà a disposizione un "mercoledì inclusivo", diventando un luogo più sereno e accessibile per persone nello spettro autistico, mediante una serie di iniziative ad hoc.

Nello specifico, sarà attiva la "Quiet Hour": dalle 14 alle 16, sono previsti l’abbassamento delle luci, la riduzione dei suoni e un ambiente calmante in galleria e nei negozi aderenti. Si potrà usufruire del servizio di shopping assistito allo Spazio Conad; ci sarà la segnaletica facilitata con simboli Pecs in corrispondenza di principali punti di orientamento; saranno disponibili attività e materiali informativi in galleria. L’intero progetto è frutto della sinergia tra l’assessorato ai servizi sociali del Comune, lo stesso Cuore Adriatico unitamente allo Spazio Conad presente al suo interno, l’associazione Omphalos, quindi le categorie, i professionisti e gli specialisti del settore. Sono stati organizzati degli specifici corsi di formazione per il personale del centro commerciale.

"Quando ci è stato proposto il progetto, c’è stato subito grande entusiasmo da parte nostra – ha detto la direttrice del Cuore Adriatico Giulia Gamberini –. Poi il dottor Luciano Laloni dello Spazio Conad ci ha dato quel quid in più, proponendo l’assistenza allo shopping". Laloni ha spiegato che "sarà avviato un percorso assistito coordinato e tranquillo in base alle esigenze". "Abbiamo parlato con tutte le categorie – ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi –, perché quando ci occupiamo di un problema come questo bisogna rivolgersi a tutte le persone coinvolte". Un supporto è arrivato da Agostino Basile, pedagogista esperto in neurodivergenze, presente ieri alla presentazione dell’iniziativa. Piena soddisfazione dai referenti di Omphalos, il presidente Walter Torre e la referente cittadina Ketty Paglialunga, la quale ha dichiarato di sentirsi "emozionata nel vedere come tante realtà fossero interessate a diventare accoglienti nei confronti di ragazzi che hanno difficoltà spesso difficili da cogliere".

Per usufruire dei servizi del "mercoledì inclusivo", ci si può prenotare chiamando il numero 0733 828111. Il Cuore Adriatico ha voluto inoltre creare una pagina dedicata e una importante comunicazione social sul tema. Francesco Rossetti

