Luci spente anche in estate, il Comune ci pensa

Piano di riduzione dei consumi elettrici a Montecosaro, la strategia dichiarata dal vicesindaco Lorella Cardinali è recuperare dalle "cinquanta alle sessantamila euro annue". Perciò, luci spente fino al 4 aprile: "Non sono interessate la arterie provinciali e regionali, ma soltanto i monumenti come la Torre civica e la Basilica dell’Annunziata e le altre vie dove spegnere è possibile". Entrato in vigore lo scorso 5 dicembre con un’ordinanza del sindaco Reano Malaisi, il programma di abbassamento dei consumi cesserà con l’inizio della primavera, quando si potrà tornare a godere di luce naturale. Tuttavia la strada indicata dagli amministratori è quella di una sua prosecuzione anche oltre aprile. In attesa di tempi migliori: "Pensiamo di attuarla anche per l’estate, nella speranza di un abbassamento delle tariffe a livello nazionale". In base ai calcoli effettuati, sono interessate 4200 ore annue, con l’accensione prevista trenta minuti dopo il crepuscolo del tramonto e lo spegnimento un’ora prima del crepuscolo dell’alba. Poi l’alternanza dei punti luce a partire dalle 22. Misure che, va ricordato, non riguardano i punti luci delle strade più trafficate, come via Monte giustizia, via Fermi, via della Fornace, via Manzoni, via Marche, viale Vittoria, due zone di via Roma e via Martiri della libertà. "In alcuni tratti – aggiunge Cardinali – si è deciso di spegnere un palo lasciando acceso il successivo, per altre questa modalità non è stata attuabile per questioni tecniche". Quanto alle misure alternative, resta in piedi la strada del led. "Con un precedente progetto – conclude il vicesindaco – abbiamo provveduto alla sostituzione di diverse lampadine con nuove lampade a led. L’obiettivo è quello di proseguire in tal senso". Francesco Rossetti