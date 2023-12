Luci sulla gru natalizia. È il segno della rinascita

La gru del cantiere di Palazzo Europa, a Tolentino, è diventata un albero di Natale che svetta su tutto il centro storico. Invece al cimitero è stata promossa un’iniziativa particolare: chi vuole, può aggiungere un addobbo sull’alberello posizionato vicino alla casa del custode, in ricordo del proprio caro. Due alberi originali, in zone completamente diverse e realizzati ciascuno per il suo scopo, sono spuntati di recente in città. La gru di Natale è nata da un’idea della "Tolentino Rebuild", che raggruppa tre società, Ecosystem, Crucianelli e Sardellini (tre grandi imprese edili, a lavoro insieme, appunto, nel cantiere di Palazzo Europa). I tre alberelli di luci, sovrapposti, creano un’atmosfera natalizia sulle vie principali.

"L’intento – spiega Giorgio Ciurlanti di Ecosystem – è cercare di abbellire zone martoriate dai cantieri post sisma e dal terremoto. Si tratta di una gru ingombrante, in un cantiere impegnativo, tra i più grandi, per circa 7 milioni di lavori e di una durata di tre anni, in una zona molto transitata. Nel prossimo step le impalcature "copriranno" i negozi; così, trattandosi di una struttura con attività e uffici pubblici (c’è anche la sede comunale), la Tolentino Rebuild, in un gioco di squadra, cercherà di mantenere sempre un certo decoro in questa zona". "Un sentito ringraziamento per questa meravigliosa gru vestita a festa", ha scritto in un post l’assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi condividendo le immagini. "La gru natalizia, con la sua imponente presenza nel cuore della nostra città, è un simbolo di speranza e rinascita durante queste festività – ha detto l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti –. I numerosi cantieri attualmente in corso sono parte integrante dell’impegno nella ricostruzione, soprattutto in centro storico. Riconosco i disagi che oggi viviamo, dalla viabilità in continua modifica alla limitazione dei parcheggi; ma tutto questo è fisiologico dopo il sisma che ci ha colpito. Sono certa che il 2024 che sarà l’anno della ricostruzione: vedrà l’avvio di altri numerosi cantieri e spero l’avvio delle opere pubbliche. Non sarà solo un impegno dell’amministrazione, vorrei che ogni cittadino fosse parte attiva della rinascita".

Invece, sul fronte camposanto, i cittadini sono invitati ad abbellire l’albero con proprie decorazioni. "Un piccolo gesto che consente di ricordare i propri defunti", spiega il Comune.

Lucia Gentili