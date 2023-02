Doppio appuntamento, nella sala convegni di Palazzo Lazzarini, con "Invito all’opera" organizzato dell’Archeoclub Morrovalle con il patrocinio del Comune e la direzione di Andrea Petrozzi. Oggi, alle ore 17, si inizia con "Viva Vivaldi", concerto in cui la protagonista sarà la musicista Cecilia Bartoli. Si replicherà poi domenica 12 febbraio (stesso orario), quando toccherà a "Lucia di Lammermoor", un dramma tragico in tre atti e due parti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvadore Cammarano. L’ingresso per le due manifestazioni è gratuito e su prenotazione, che sarà possibile effettuare contattando lo 0733.223437 (dalle ore 16 alle 19) oppure il numero 338.9376511.