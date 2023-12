Lucia Soldini, la prima donna vigile del fuoco a Macerata: "Era il mio sogno di bambina”

Macerata, 23 dicembre 2023 – È stata la prima vigile del fuoco donna permanente a Macerata. Lucia Soldini, mamma di tre bambini (l’ultimo pochi giorni fa, nella notte tra il 10 e l’11 dicembre), ha inseguito fin da piccola il suo sogno. In servizio prima al distaccamento di Tolentino e poi alla sala operativa del capoluogo di provincia, ha fatto da apripista.

"A una donna che vuole diventare pompiere direi di non porsi limiti. Le cose arrivano senza pensarci troppo", afferma. Dopo il diploma all’istituto per geometri Bramante di Macerata (città in cui è nata e tuttora risiede) e la laurea in design all’Isia di Pescara, ha aspettato con pazienza il concorso pubblico per vigili del fuoco. Tra duri allenamenti e sacrifici, lavorando contemporaneamente come responsabile di un ristorante a Montefano, ce l’ha fatta. "Facevo le trazioni sullo stipite tra la sala e la cucina – racconta Lucia –. La mia famiglia mi ha sempre supportata. I miei bimbi hanno compreso l’importanza di portare avanti un sogno".

Lucia, da grande voleva fare la vigilessa del fuoco. Perché?

"Mia nonna abitava vicino alla caserma e io, fin da bambina, andando a piedi al Sasso d’Italia con i cuginetti, passavo i pomeriggi a guardare dall’alto i pompieri. Mi piaceva la loro dinamicità, il fatto che portassero soccorso e aiuto a chi avesse bisogno. Che facessero del bene alla comunità".

Come è riuscita a raggiungere il traguardo?

"Ho partecipato al concorso nazionale del 2016. Mi sono allenata tanto per raggiungere standard elevati nelle prove fisiche; da ragazza avevo fatto ginnastica artistica e acrobatica, ma come nuoto e trazioni partivo da un livello piuttosto basso. La laurea in design non contava come titolo e non avevo la patente del camion, quindi dovevo ottenere per forza un punteggio alto al concorso. Ci sono riuscita. Anche grazie al prezioso sostegno dei miei genitori".

Poi?

"Il 15 dicembre 2021 ho messo la firma e il 28 dicembre dello stesso anno ho iniziato il corso per vigile del fuoco permanente. I primi nove mesi si sono svolti tra Roma e Senigallia, tornavo a casa solo nei fine settimana; il mio attuale compagno è stata una buona spalla. Su circa 700 partecipanti, eravamo solo dieci donne. Con me c’era un’altra marchigiana, l’anconetana Elisa Morici. Il giuramento a Roma è stato emozionante. Il 3 ottobre 2022 sono stata assegnata al comando provinciale di Macerata e ho cominciato il servizio al distaccamento dei vigili del fuoco di Tolentino".

Quando è stata trasferita a Macerata?

"Lo scorso giugno. Appena ho scoperto di essere incinta, ho informato il comando e mi è stata cambiata mansione. Il corso di sala operativa che avevo svolto mi è tornato molto utile. Ho lavorato fino all’ultimo durante la gravidanza, fino al 7 dicembre".

Come è stato questo periodo?

"Da un lato mi sono mancate un po’ le partenze col camion, dall’altro ho scoperto tanti aspetti complementari. In pratica in sala operativa si gestiscono squadre e partenze per i vari interventi, la posta, le tante chiamate. Non si esce col camion, si sta seduti, ma servono immediatezza e ascolto. Sono stata molto fortunata: per l’affiancamento c’è stato il miglior istruttore che potessi avere, il collega Graziano Alzapiedi, un punto di riferimento per la sala operativa. La mia speranza, trascorsi i cinque mesi di maternità, sarebbe tornare in sede centrale".

C’è un retaggio culturale nel vostro ambiente?

"Io mi sono sentita accolta come in famiglia. Inizialmente in mia presenza cercavano di non parlare di donne e pallone, poi si sono "rilassati". Alcune situazioni mi facevano sorridere. Forse è più all’esterno, nell’immaginario collettivo, che fa strano ancora vedere una donna che usa la scala o la motosega quando ci sono altri uomini presenti. Comunque dopo di me, sempre nel distaccamento di Tolentino, è entrata un’altra donna, una ragazza di San Severino (anche lei permanente)".

Come si sono comportati i colleghi durante la gravidanza?

"Si sono dimostrati ancora più premurosi".

I servizi che l’hanno più colpita?

"Finora, sul campo l’incendio alla Rimel di Pollenza, mentre dalla sala operativa l’emergenza maltempo. C’è gioco di squadra, con una grande organizzazione (anche con altre regioni), pure coordinando tutti gli interventi dalla centrale".