Luciana Littizzetto allo stand dell’editore Giaconi

È arrivata anche Luciana Littizzetto allo stand che Giaconi Editore, casa editrice indipendente con sede a Recanati, ha allestito al Salone del libro di Torino. Ad attirarla è stata la presentazione del fumetto "Salt Girl" di Nina C., organizzata dal Leo Club Italia per raccontare, con la piccola autrice in collegamento virtuale il tema trattato, la fibrosi cistica e l’importanza della ricerca. Nina C. racconta una storia per grandi e piccini, mettendo al centro non la sofferenza, ma la cura. Luciana Littizzetto, che al libro ha regalato la toccante frase messa in apertura, ha ricevuto dall’editore una copia del volume.