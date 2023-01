Luciani: "Il prezzo del gasolio torni al livello medio europeo"

"Riportare il prezzo del gasolio al livello medio europeo": è la proposta di Giovanni Luciani, imprenditore calzaturiero e storico dirigente della Cna, oggi in pensione, che punta il dito sul mancato rinnovo della riduzione del prezzo dei carburanti.

"L’Italia sale al terzo posto nella graduatoria dei prezzi del gasolio alla pompa più alti d’Europa - dice -. Sbalordisce che a far lievitare a dismisura il costo del carburante sia l’incremento di accisa e tasse sull’accisa, la cui incidenza sul prezzo finale è salita al 50,69% (il 5 dicembre scorso era al 38,7%)". Per le imprese di autotrasporto la stangata è pesantissima perché condiziona fortemente la principale fonte di energia utilizzata ma, secondo l’ex dirigente Cna, le ripercussioni sono molto più vaste: "Sicuramente l’impennata dei carburanti è l’ennesima stangata per tutto il settore dell’autotrasporto già in forte difficoltà, ma non lo è di meno anche per altri imprenditori in attività come la pesca e l’agricoltura. Per non parlare poi di quanto incidono, insieme al conseguente rincaro dei prezzi dei prodotti, nelle fasce più deboli della popolazione, come quella di noi pensionati". "Da una maggioranza di Governo che ha sempre predicato il taglio delle tasse mi aspettavo qualcosa di diverso - conclude Luciani -. Se non è possibile diminuire le tasse che almeno non si aumentino. Si è creata una situazione insostenibile, serve un intervento governativo per riportare il prezzo del gasolio alla pompa al livello medio europeo".