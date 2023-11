"Lucio Battisti. Emozioni". Sul palco c’è Cesare Bocci

Sarà Cesare Bocci, affiancato dall’Orchestra Saverio Mercadante, ad aprire sabato, con "Lucio Battisti. Emozioni!", la stagione del Teatro "Velluti" di Corridonia proposta da Comune e Amat, con il contributo di ministero della Cultura e Regione Marche. Quello di Bocci sarà un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani. "L’apporto che Battisti ha saputo dare alla canzone italiana in anni in cui il nostro Paese si riscopriva e affrontava periodi alquanto delicati è stato davvero eccezionale – spiegano gli organizzatori dell’Amat –. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al poprock italiano: da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, arrivando a vendere oltre 25 milioni di dischi. Grazie ai testi scritti da Mogol, Battisti ha rilanciato temi ritenuti esauriti o difficilmente rinnovabili, quali il coinvolgimento sentimentale e i piccoli avvenimenti della vita quotidiana – aggiungono – ha saputo esplorare anche argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura. Cesare Bocci ci racconta questa storia affiancato dalle raffinate citazioni musicali dell’Orchestra Saverio Mercadante". Ecco il primo dei sei titoli in abbonamento della nuova stagione che proseguirà il 16 dicembre con "Ma che problema hai?", prima regia teatrale dell’attore Simone Riccioni, poi sarà la volta di "Settanta volte sette, di Clara Sancricca e Collettivo Controcanto, il 20 gennaio. Chiara Francini andrà in scena il 18 febbraio con Forte e Chiara, a seguire il primo marzo Giorgio Felicetti propone "Mattei. Petrolio e fango" ed il 6 aprile Umberto Orsini porterà "Le memorie di Ivan Karamazov". I biglietti per i singoli spettacoli (posto unico numerato 20 con riduzione a 15 euro) si possono acquistare nei punti vendita Amat e Vivaticket o a teatro il giorno di spettacolo dalle ore 18. Per info: Teatro Velluti (tel. 376.1636640), Comune di Corridonia (tel. 0733.439901) e Amat (tel. 071.2072439).