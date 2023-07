Luconi: "A Borgo Rancia nessuna manutenzione da parte del Comune"

"Decido di rompere il silenzio sulla situazione di Borgo Rancia perché non riesco più a tollerare che gli appartamenti sostitutivi delle Sae (e Tolentino è stata presa ad esempio come città che non ha voluto le casette, scelta che rivendico fortemente) vengano lasciati in uno stato di abbandono, quasi come se la sporcizia e il degrado siano elementi che possano dar man forte all’attuale maggioranza per continuare a dire che erano meglio le casette". A parlare è Silvia Luconi, ex vicesindaco e attuale capogruppo della minoranza Tolentino nel Cuore. "Si ricorda inoltre – prosegue – che all’epoca della precedente amministrazione i condomini morosi cronici (perché non si può e non si deve considerare moroso un condomino che magari è rimasto indietro con una rata), erano si e no 5-6 famiglie mentre oggi ne sono ben 36 . Probabilmente questi mancati pagamenti sono dovuti alla mancanza in primis dei servizi e anche alla mancanza di un preventivo di spesa dettagliato che spieghi per quale motivo debbano essere versate le rate come d’altronde impone la legge; ad oggi infatti non risulta esserci nessuna assemblea condominiale con cui si sia votato il preventivo di spesa per la gestione condominiale anno 2023. Erba alta, ratti, buche sulla strada; la manutenzione del Comune praticamente non viene fatta; a Borgo Rancia come altrove. Era previsto il campetto che doveva essere realizzato per i ragazzi residenti, dove è andato a finire? E aggiungo: biciclette negli androni addirittura smontate, nessun tipo di aiuola curata. Ma veramente pensano che facendo finta che quel luogo non esista, addebitando ogni tipo di problematica alla giunta passata, facciano un favore alla comunità? Tra l’altro in quegli appartamenti ci sono abitanti che pagano regolarmente, a fronte di una serie di servizi che non hanno e questo non può più essere tollerato".