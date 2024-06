Luconi contro Sclavi: "Soldi sprecati per trasferire i vigili"

"Quando decidemmo di spostare la polizia locale non fu per un capriccio, ma perché non c’erano le condizioni per mantenerla in piazza della Libertà, senza spazi sufficienti per strumentazioni e tanto altro. Lo facemmo con cognizione di causa". L’ex vicesindaco di Tolentino e attuale consigliere di minoranza (Fd’I) Silvia Luconi commenta il ri-trasferimento dei vigili in via Colombo, annunciato dal sindaco Mauro Sclavi nell’ultimo consiglio. Sotto la precedente amministrazione, il comando era stato trasferito dal centro in via Colombo, poi nel giugno 2023 Sclavi l’aveva riportato in centro. E adesso dietrofront. "Ci impegnammo – continua Luconi – per garantire il piantone in centro perche era l’unica soluzione possibile e non perché ritornavamo sui nostri passi, come ci fu provocatoriamente detto in campagna elettorale. In consiglio il sindaco ha dovuto ammettere, in evidente imbarazzo, che il luogo idoneo per la polizia locale era quello dove l’aveva trovata, dove gliel’avevamo lasciata, in via Colombo. Certo, se lo avesse appurato prima di iniziare il carosello degli spostamenti avremmo risparmiato denaro, tempo e anche figuracce. Lungi da me il voler fare la maestrina; si tratta solo di buon senso. Ricordo bene il sindaco quando in uno degli ultimi confronti mi accusò di smentire addirittura me stessa, pur di vincere le elezioni. Io ho perso, ma l’ho fatto con la mia coerenza. Chi è oggi che smentisce se stesso?"