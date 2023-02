Luconi e il ponte sul fosso Troiano: "Aiutava il traffico"

"Il ponte sul fosso Troiano che l’amministrazione Sclavi ha definito inutile avrebbe collegato via del Carmelo alla strada di Santa Lucia, decongestionando il traffico causato dalle tante auto che vengono da contrada San Giuseppe e da San Severino, e che tutti i giorni intasano via del Carmelo e il ponte di Mancinella". La consigliera di minoranza (Tolentino nel Cuore) Silvia Luconi torna sull’ultimo Consiglio comunale. "Quell’opera – ribadisce l’ex vicesindaco – faceva parte dei circa 10 milioni di euro che l’ex sindaco Pezzanesi aveva portato alla città, con l’intervalliva Tolentino-San Severino, che comprendevano il ponte di attraversamento del fiume Chienti, il ponte di attraversamento del fosso di Troiano e l’allargamento della strada provinciale 127. Noi in Consiglio abbiamo rispettosamente chiesto perché fosse stato tolto il progetto del ponte, inserito tra le opere pubbliche della città dalla giunta di cui io facevo parte e lasciato anche da quella attuale fino al Consiglio di settembre. Ora è stato tolto. Il sindaco Sclavi si è giustificato dicendo che altrimenti si sarebbe dovuto "sventrare l’abside del convento delle suore", che sarebbe stata una spesa inutile e per Tolentino non sostenibile. Al netto della questione delle Carmelitane, che ritengo si sarebbe potuta comunque risolvere senza privare le suore degli spazi ma anche senza privare la città di un servizio, non riesco a capire come il sindaco intenda la politica: penalizzare la comunità per una promessa elettorale o per una manciata di voti non è una buona politica. E la pianti di definirmi "pezzanesiana". Ho condiviso con serietà un programma di mandato per cui mi sono candidata nel 2012 e nel ‘17. Nel ‘22 ne ho scritto un altro, con la coalizione di centrodestra, che portava avanti quello per cui avevamo lavorato per 10 anni. Che a loro piaccia o no, io sono Luconi – conclude –. Inizino a farsene una ragione".