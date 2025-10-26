Luconi è sottosegretaria: "Al fianco di Acquaroli, ma resto anche in Comune"

Alla 41enne di Tolentino Silvia Luconi, la più giovane della squadra, viene assegnato il ruolo di sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. Poi a primavera, con la giunta allargata, vestirà i panni di assessore con delega a turismo, cultura, commercio e borghi. E in consiglio subentrerà Mirco Braconi. Il sottosegretario è un po’ il braccio destro del presidente, lo aiuta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato.

Luconi, come ha preso la scelta? "Con molta serenità, mi dà la possibilità di entrare e inserirmi nel meccanismo in modo graduale. Comunque ero pronta a qualsiasi tipo di evenienza. Le deleghe sono bellissime, per scoprire, sviluppare e potenziare ancora di più le Marche. Ho amato alcune di queste deleghe anche durante la mia attività amministrativa a Tolentino. Inizio a lavorare da subito, con l’impegno che serve in questa grandissima macchina regionale; ovviamente è diverso da quello che ho fatto finora. Ma fiducia, preparazione e studio sono fondamentali per affrontare ogni percorso. Abbiamo un presidente performante e preparato, la squadra è preparata".

In cosa consiste il ruolo di sottosegretario? "Lavorerò al fianco del presidente. Non vedo l’ora di iniziare, sono entusiasta. Devo ringraziare tante persone, tra cui il governatore Acquaroli per la fiducia che ha riposto in me; in questa prima fase, in attesa dell’ampliamento della giunta a otto, ha deciso di tenere per sé commercio, turismo e cultura. Se ne era occupato anche nel precedente mandato".

Resterà nella minoranza del Consiglio comunale di Tolentino? "Sì, resterò in Consiglio".

Venerdì sera c’è stata la sua festa di ringraziamento, organizzata per il risultato ottenuto alle Regionali… "Sì, prima dell’insediamento effettivo volevo condividere un momento conviviale con la città e con chi ha permesso tutto questo. Una bellissima festa di popolo, c’erano tanti amici anche da fuori Comune. Un’attestazione di affetto, che ricambio. È la spinta a fare di più e meglio. Voglio ringraziare le colleghe Silvia Tatò e Monia Prioretti per il prezioso aiuto dentro e fuori il consiglio comunale".

l. g.