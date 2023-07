Luconi entra in Fratelli d’Italia: "Una famiglia"

di Lucia Gentili

"Ci aspettiamo che il partito cresca ancora di più e un rafforzamento dell’attività politica". Così ieri a Tolentino il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi ha ufficializzato l’ingresso di Silvia Luconi (candidata sindaco alle ultime amministrative) in Fratelli d’Italia, nella sede storica di piazza della Libertà. Presenti la senatrice e coordinatrice regionale Elena Leonardi, il coordinatore cittadino Gianni Barboni e il capogruppo FdI in Consiglio comunale Francesco Colosi. "Luconi è persona competente e siamo contenti di accoglierla – ha aggiunto Belvederesi –, abbiamo condiviso con il direttivo i motivi per cui ha chiesto di entrare. Porterà nuova linfa a FdI". Ha ricordato la crescita del partito a Tolentino: dalle politiche del 2013 con il 2,92% (media nazionale 1,96%) alle ultime politiche con il 29%. "Da undici anni ormai condivido l’attività politica-amministrativa con Colosi – è intervenuta Luconi –, prima in maggioranza e adesso all’opposizione. Ringrazio tutta la compagine FdI. Siamo stati alleati in un progetto di coalizione più ampio, e questo partito c’è stato sia in campagna elettorale che quando la città ha deciso di cambiare (con Sclavi, ndr). Mi riconosco negli ideali che sta portando avanti la leader Giorgia Meloni. Sono pronta a dare il mio apporto. Consapevole che ricomincio a ricostruire un ruolo, con un impegno sempre costante; entro in una famiglia, dentro un partito strutturato. Vengo dal mondo civico. Con la volontà di crescere politicamente. Ho scelto questo periodo per entrare in FdI proprio perché è un momento neutro, di "calma" politica". Colosi ha ripercorso tutta la storia, compresa quella della sede dal 1983, e la "crescita esponenziale" del partito: "Siamo prima di tutto una famiglia, in un percorso politico lungo, che non nasce dalla sera alla mattina. Un gruppo forte, che ha registrato un cambio generazionale. Siamo contenti dell’ingresso della Luconi per una crescita ulteriore di FdI a livello locale". "Il percorso della Luconi è compatibile col nostro partito – ha aggiunto Leonardi nel darle il benvenuto –, in una convergenza di agire politico e amministrativo e alle ultime elezioni è stato anche il nostro candidato sindaco. La sua esperienza civica è compatibile col percorso FdI e del gruppo cittadino, in una condivisione di valori e capisaldi. FdI si arricchisce". Colosi resta capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, affiancato quindi dalla new entry Luconi. Silvia Tatò e Monia Prioretti rimangono invece in Tolentino nel Cuore.