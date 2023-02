Luconi: "Il ponte sul Chienti cancellato dalle opere pubbliche"

"Trovo gravissimo che sia stato cancellato dal piano delle opere pubbliche e in un vergognoso silenzio, il ponte di attraversamento del fiume Chienti, opera di 3 milioni di euro". La consigliera di minoranza Silvia Luconi, ex vicesindaco di Tolentino, torna sul Consiglio di giovedì. "Quel ponte, in prossimità dello svincolo di Tolentino Sud, sarebbe sbucato in viale Buozzi e servito a disingolfare dal traffico tutta la zona del quartiere unitamente al Fosso di Troiano, che avrebbe collegato lo stesso al cimitero – spiega Luconi –. Con le opere dell’intervalliva, ci sarebbe stato anche il miglioramento della strada provinciale 127 fino all’ingresso delle Terme di S.Lucia, il tutto per un totale di 10 milioni che Tolentino si vede sfumare perché "grazie" a Sclavi, guidato da Massi e Pupo e accompagnato dall’eterogenea maggioranza degli esuli grillini e dei comunisti, si dice no allo sviluppo della città, umiliando il lavoro di Regione, Provincia, amministrazione precedente e di tanti professionisti". Attacca quindi su un altro punto. "Il sindaco si impegni a dare seguito alle volontà del compianto Otello Rascioni – aggiunge Luconi –, che ha dato 3 milioni di euro di eredità da utilizzare per l’ampliamento della casa di riposo, in aggiunta ai 5 milioni di euro del programma straordinario di ricostruzione". E passa alla questione delle indennità per i pensionati Assm, sua interrogazione in Consiglio. "Ci sono degli assessori attuali che prima erano consiglieri di minoranza – dice – perché il sindaco non chiede a loro per quale motivo non hanno eccepito le irregolarità, se ci sono?" E conclude evidenziando che l’attuale presidente Assm ha rinunciato al compenso "perché era l’unico modo per mettere una pezza all’errore".