Luconi: "Indennità non dovuta: pressapochismo a danno anche di Ottavi"

L’indennità del presidente della municipalizzata Assm, Nando Ottavi, finisce sotto la lente della minoranza ’Tolentino nel Cuore’, che al prossimo Consiglio comunale di febbraio presenterà un’interrogazione affinché il sindaco Mauro Sclavi "fornisca chiarimenti". "Da informazioni assunte a seguito del cda che si è tenuto lunedì – spiega il gruppo di opposizione capitanato dall’ex vicesindaco Silvia Luconi - sembra che il cav. Ottavi abbia dovuto rinunciare al compenso, che invece era stato deliberato e che è trascritto anche nella visura camerale dell’Assm (indennità di carica pari all’importo annuo di 24.490,16 euro con decorrenza dal primo ottobre 2022) redatta subito dopo la sua nomina, perché altrimenti non avrebbe potuto espletare il suo ruolo; sembra che lo abbiano dovuto fare anche altri componenti del cda, già pensionati. Trovo disarmante il pressapochismo con cui questo sindaco e la sua maggioranza amministrino la città, la quale per la sua storia e tradizione meriterebbe più attenzione e meno arroganza, anche perché mettono alla gogna politica persone rispettabili che non possono subire tali leggerezze". Anche nell’interrogazione viene ribadito, in base a riferimenti normativi, il divieto di conferire "incarichi direttivi" ovvero "cariche in amministrazioni controllate" a lavoratori pensionati se non a titolo gratuito. Ma lo stesso presidente Ottavi afferma di averlo saputo sin dall’inizio e di non aver percepito nulla. Nessuna indennità né adesso né dopo. "Con riferimento alla mia nomina quale presidente del consiglio di amministrazione di Assm spa, preciso che la normativa vigente consente a soggetti che siano collocati in quiescenza di ricoprire, a titolo gratuito, cariche in organi di governo delle società partecipate – spiega Ottavi -. Il disposto legislativo è chiaro e confermato anche recentemente da pareri del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri. Avevo quindi deciso di non percepire l’emolumento di amministratore sin dall’accettazione della carica, in quanto il mio fine era quello di apportare un contributo allo sviluppo del territorio e della società partecipata, e alla collettività. La formalizzazione della rinuncia – conclude il presidente Assm - ha il mero scopo di ufficializzare il rispetto delle norme di legge, che era comunque già ravvisabile nel comportamento tenuto".