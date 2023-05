Luconi, parco Kronberg: "Nulla di male se verrà annesso a Castennou"

"Per me non c’è nulla di male se il parco Kronberg verrà annesso nel quartiere Castennou, e anzi non sono contraria". Lo afferma Barbara Luconi, presidente del comitato Scossicci-Del Sole, a seguito della notizia che il comitato di Castennou ha chiesto al Comune di Porto Recanati di inglobare all’interno del proprio quartiere il parco Kronberg. Infatti, l’area verde ricade da sempre nella zona di Scossicci-Del Sole, e in passato era stata oggetto di molte discussioni. Tant’è che il comitato Castennou, già ai tempi della giunta guidata dall’allora sindaco Roberto Mozzicafreddo, aveva richiesto l’annessione del parco Kronberg. Ma poi non si era più fatto nulla, se non innescare un’accesa polemica tra i due comitati. Tuttavia, oggi la situazione sembra essere decisamente cambiata con una probabile intesa tra Castennou e Scossicci-Del Sole. "Sia chiaro, questo è un pensiero personale – precisa Luconi – e non del mio comitato, perché ancora devo affrontare la questione con gli altri del direttivo. Comunque, per me il ragionamento è semplice: Scossicci-Del Sole ha sette parchi, mentre Castennou solo quello in piazza della Vecchia Pescheria, tra l’altro abbastanza piccolo. Inoltre, tutte le case che si trovano attorno al parco Kronberg ricadono già nel quartiere Castennou, perciò si cambierebbe solo la collocazione dell’area verde. Ci tengo poi a sottolineare – aggiunge Luconi – che con il comitato Castennou c’è un rapporto di grande collaborazione: di recente abbiamo organizzato insieme diverse iniziative per gli abitanti dei nostri due quartieri". Al contempo, però, Luconi ricorda che spetterà esclusivamente al Comune decidere se inglobare il parco Kronberg nel quartiere Castennou: "Se l’amministrazione ci chiederà il nostro parere, mi incontrerò con il resto del direttivo per parlarne e vedere cosa dice la maggioranza. Ma in tal caso esprimeremo solo un parere consultivo come quartiere, perché chi deciderà il da farsi sarà solo il Comune".

Giorgio Giannaccini