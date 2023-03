Luconi: "Recupero Iva, iter già avviato con Mef e Protezione civile"

"Era già stata avviata un’interlocuzione con la Protezione civile e il Mef per richiedere l’Iva. La presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento di Protezione civile, già nel 2018 – con apposita comunicazione che suppongo l’assessore abbia visionato ma si sia dimenticata di citare – si era pronunciata, riconoscendola e dicendo che avrebbe erogato l’Iva solo al momento della stipula degli atti, in base anche allo stato avanzamento lavori". L’ex vicesindaco e attuale capogruppo della minoranza Tolentino nel Cuore Silvia Luconi interviene sul recupero iva annunciato dall’assessore Flavia Giombetti. Ovvero i circa 3 milioni di euro in più per gli appartamenti destinati ai terremotati, stanziati di recente dal dipartimento di Protezione civile nazionale. "Sono felice che l’assessore Giombetti comunichi alla città di aver ottenuto i 3 milioni derivanti dall’Iva, che è vero che gli uffici e alcuni funzionari di allora, immagino per una mera svista (che tuttavia non giustifichiamo), dimenticarono di calcolare – spiega Luconi –. Sono altrettanto felice che l’assessore stia portando avanti la consegna degli appartamenti sostitutivi delle Sae, scelta che fino a ieri ha sempre avversato mentre oggi, cambiando ruolo e punto di vista, la rende compiacente dei risultati che sta raggiungendo. Bello camminare su di un tappetino di velluto quando tutto è già stato predisposto; meno bello è non avere l’onestà intellettuale di riconoscere il lavoro altrui. Certo, ora gli appartamenti sono costruiti e non potrebbe ovviamente demolirli; il filone politico che ha costruito tutto il suo personaggio negli ultimi cinque anni, però, richiederebbe un profilo leggermente più basso, soprattutto quando ci sono atti che smentiscono ciò che lei asserisce". Infine aggiunge: "Sarebbe interessante sapere se è continuata l’interlocuzione con la Protezione civile sul tema del rimborso del mobilio per coloro che alloggiano negli appartamenti".