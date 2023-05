Lucrezia Ercoli e Popsophia con ’Oltre lo sguardo’ invitano a guardare con occhi diversi

La 35ª edizione della fiera internazionale dell’editoria di Torino con il tema ’Attraverso lo specchio’ invita a guardare il mondo con occhi diversi e domani lo fa con “Oltre lo sguardo”, la pubblicazione di Lucrezia Ercoli dedicata ai grandi cambiamenti tecnologici nell’arte. Fin dagli esordi Popsophia ha rappresentato una novità sulla scena culturale italiana; oggi propone un’inedita sperimentazione nel campo della fruizione dell’arte e non solo. MeGa, acronimo di Meta e Gallery, è la galleria espositiva modulare di Popsophia. Uno spazio virtuale e immersivo che ospita la narrazione visiva della pop filosofia. Attraverso gli ultimi sviluppi delle tecnologie digitali e della cultura visuale, la spirale di Popsophia – simbolo del festival dalla sua prima edizione – apre il suo vortice nel Metaverso e attraversa le nuove frontiere dell’arte contemporanea. La sfida culturale di mettere in mostra un pensiero, di esporre un concetto, verrà riproposta nelle prossime giornate civitanovesi di Rocksophia. “Un Autre Regard, l’altro sguardo”; il primo saggio raffigura bene come la sfida critica della Popsophia si colleghi alle avanguardie artistiche del 900, al genio di Marcel Duchamp, di Salvador Dalì e di Man Ray.