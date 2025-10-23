L'autobus dei sogni
L'autobus dei sogni
L'Udc nomina Laura Francioni coordinatrice comunale
23 ott 2025
ASTERIO TUBALDI
Cronaca
  L'Udc nomina Laura Francioni coordinatrice comunale

L’Udc nomina Laura Francioni coordinatrice comunale

L’Unione di centro ha nominato Laura Francioni (foto) come coordinatrice della sezione recanatese del partito. La decisione è stata ufficializzata dal coordinatore provinciale Udc di Macerata, Luca Marconi, dopo aver ascoltato gli attivisti e gli iscritti recanatesi. La nomina, come assicura Marconi, nasce dal riconoscimento delle qualità personali e professionali di Francioni, della sua conoscenza del territorio e dell’impegno costante dimostrato negli anni in ambito politico e sociale. "Contiamo sul tuo impegno per il rafforzamento dell’UdC a livello locale e per la realizzazione del programma del partito a livello comunale", ha dichiarato il coordinatore provinciale.

Nel suo nuovo ruolo, Francioni avrà il compito di promuovere le attività politiche e organizzative dell’UdC a Recanati, con particolare attenzione ai temi legati alla famiglia, ai giovani e agli anziani. Tra le priorità, spiega il partito, figurano il sostegno alle politiche per l’infanzia, la valorizzazione delle nuove opportunità lavorative per i giovani e il dialogo con le realtà produttive innovative del territorio. Con questa nomina, l’UdC punta a consolidare la propria rete locale e a dare nuovo impulso alla propria azione politica nel Comune leopardiano.

