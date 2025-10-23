L’Udc nomina Laura Francioni coordinatrice comunale

L’Unione di centro ha nominato Laura Francioni (foto) come coordinatrice della sezione recanatese del partito. La decisione è stata ufficializzata dal coordinatore provinciale Udc di Macerata, Luca Marconi, dopo aver ascoltato gli attivisti e gli iscritti recanatesi. La nomina, come assicura Marconi, nasce dal riconoscimento delle qualità personali e professionali di Francioni, della sua conoscenza del territorio e dell’impegno costante dimostrato negli anni in ambito politico e sociale. "Contiamo sul tuo impegno per il rafforzamento dell’UdC a livello locale e per la realizzazione del programma del partito a livello comunale", ha dichiarato il coordinatore provinciale.

Nel suo nuovo ruolo, Francioni avrà il compito di promuovere le attività politiche e organizzative dell’UdC a Recanati, con particolare attenzione ai temi legati alla famiglia, ai giovani e agli anziani. Tra le priorità, spiega il partito, figurano il sostegno alle politiche per l’infanzia, la valorizzazione delle nuove opportunità lavorative per i giovani e il dialogo con le realtà produttive innovative del territorio. Con questa nomina, l’UdC punta a consolidare la propria rete locale e a dare nuovo impulso alla propria azione politica nel Comune leopardiano.