"Ludica Mente", una mostra diffusa con le fotografie di Lucia Baldini

Ad Apiro, in piazza Baldini, verrà presentata domanI a mezzogiorno la mostra fotografica diffusa ("Ludica Mente") dedicata da Lucia Baldini al paese, organizzata da "MALTE", la compagnia teatrale diretta da Sonia Antinori, col sostegno dell’amministrazione comunale. Poi, fino a domenica, le opere, una quarantina di foto, rimarranno esposte lungo le vie del centro storico. Nei prossimi tre giorni consecutivi, in Apiro è in programma la 61esima Sagra della polenta. Lucia Baldini, prestigiosa artista dell’obiettivo, pluripremiata per le sue poliedriche attività, è la fotografa ufficiale di Carla Fracci. E la realizzazione della rassegna ha destato unanimi consensi. "L’esposizione vuol essere la testimonianza giocosa, ironica e appassionata – ha detto il sindaco Ubaldo Scuppa – di un momento magico della vita di Apiro che ospita, nel periodo ferragostano, uno dei più affermati festival internazionali del folklore: "Terranostra". Lucia durante i giorni della manifestazione, si è divertita a cogliere la multi etnicità dei personaggi autoctoni, veri e spontanei, ma anche l’esoticità di soggetti appartenenti a razze diverse". "Si costruisce un susseguirsi d’incontri, di scambi – ha spiegato Lucia Baldini – che la fotografia prende delicatamente e trattiene: storie di facce, di sorrisi, di luoghi stratificati, di complicità intima, lieve. La mostra diffusa restituisce l’esperienza dello scambio e la forza dell’incontro". " ‘Terranostra’ col tempo –ha sottolineato Federico Ciattaglia, presidente del Festival folk – è diventata un vero e proprio contenitore d’iniziative sociali e culturali, in cui ha trovato spazio l’iniziativa ‘Wakabul’ di Sonia Antinori e Lucia Baldini: dal loro impegno è scaturito il progetto ‘Ludica Mente’, sostenuto dal Circoletto e dal mercatino di Stefania Scuppa che dal 2003 finanzia progetti nei paesi africani". Tutte le foto saranno disponibili, per essere acquistate, durante un’asta in calendario ad Apiro per sabato 11 novembre.