"L’ufficio Iat si trasferirà presto al Kursaal"

di Giorgio Giannaccini

"Dopo i ritardi del passato, questa estate sarà finalmente operativo il nuovo ufficio Iat all’interno dello stabile dell’ex cinema Kursaal, in piazza Brancondi". A darne notizia è il vicesindaco di Porto Recanati (con delega al Turismo) Giuseppe Casali, che annuncia la fine del cantiere avviato in una parte dei locali dell’ex cinema Kursaal, e cioè quelli che affacciano sul lato est, verso largo Porto Giulio. L’intervento, in realtà, era stato iniziato dalla precedente amministrazione, quando era vicesindaco (con delega ai Lavori pubblici) Rosalba Ubaldi. Proprio lei voleva porre rimedio all’annoso problema dello storico ufficio Iat di Porto Recanati, un locale ubicato in pieno centro – lungo corso Matteotti – ma di proprietà della Regione. Quindi, nel 2021, la Ubaldi aveva pubblicamente annunciato l’intervento, dicendo che "il lato est del Kursaal, per intenderci quello che affaccia verso il mare, sarà il nostro palazzo del turismo. Tanto è vero che lì sorgerà lo spazio del nuovo ufficio Iat di Porto Recanati". In tutto ciò, aveva anche aggiunto che il cantiere si sarebbe concluso a breve, ma in realtà non fu per nulla così. Perciò, la palla era in seguito passata alla nuova giunta portorecanatese, capitanata del sindaco Andrea Michelini. E, a marzo del 2022, il vicesindaco Casali si era poi espresso in merito all’intervento in corso dentro al Kursaal, dicendo sul Carlino che "entro l’anno verranno svolti i lavori per ottenere l’agibilità di quei locali, con l’obiettivo di avere il nuovo Iat pronto per l’inizio dell’estate. Sono spazi ampi: lì ci sarà un punto di informazione turistica con biglietteria". Ma pure quella volta, nonostante fosse cambiata l’amministrazione comunale, la promessa era stata nuovamente disattesa. Tuttavia, adesso, sembra proprio che la situazione si sia sbloccata dopo davvero tanto tempo. E anzi, si parla di un’apertura ormai (quasi) imminente. "I lavori nell’ufficio Iat sono finiti, e il cantiere si può dire concluso – afferma Casali –. La mobilia è stata sistemata all’interno dei locali e mancano solo le ultime cose, come i collegamenti internet e l’organizzazione del trasferimento. Infatti, tutte le determine per la copertura dell’intervento sono state stilate. Insomma, rispetto al passato non c’è più fretta, l’importante è diventare operativi. Per il momento non so dare la data precisa per l’apertura dell’ufficio Iat, ma posso dire che questa estate sarà sicuramente funzionante".