L’Ufficio Iat trasferito nei locali del Kursaal

E’ stato ufficialmente aperto nei giorni scorsi il nuovo ufficio Iat di Porto Recanati, ubicato nei locali del Kursaal che affacciano sul lato est, verso largo Porto Giulio. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco, con delega al Turismo, Giuseppe Casali. E questa è sicuramente una lieta notizia, visto che il trasferimento dell’ufficio Iat, all’interno dello stabile dell’ex cinema di piazza Brancondi, era stato annunciato l’estate scorsa, ma poi non si era più fatto nulla. E proprio tale ritardo aveva generato, nei mesi passati, le accese polemiche da parte dell’ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Rosalba Ubaldi.

"Il nuovo ufficio Iat dentro al Kursaal è stato aperto lunedì scorso e, malgrado non abbiamo svolto una cerimonia di inaugurazione, è ormai operativo – afferma Casali -. Quasi tutti i materiali e le attrezzature sono stati portati via dalla vecchia sede di corso Matteotti e sistemati nel Kursaal, quindi sono in corso gli ultimissimi ritocchi". Da quanto si apprende, il personale del Comune sta montando le ultime cose come gli scivoli per i disabili e poco altro ancora. Insomma, è quasi certo che a inizio della prossima settimana l’ufficio Iat sarà operativo al cento per cento.

Ma adesso bisognerà vedere quale sarà il destino dei locali di corso Matteotti, che per tanti anni sono stati usati come ufficio Iat. Infatti, quell’immobile è di proprietà della Regione. Tuttavia, il vicesindaco Casali spiega che l’amministrazione comunale potrebbe anche chiedere una proroga per il canone di locazione, in modo da usarlo con altri scopi. "E’ vero che quei locali lungo corso Matteotti sono della Regione, ma noi abbiamo già pagato l’affitto relativo a questa stagione – osserva ancora Casali -. Comunque, al termine del contratto, dovremo poi capire che ne vorrà fare la Regione, e dunque se li chiederà indietro oppure se ce li metterà nuovamente a disposizione, perché potremmo in futuro utilizzare quegli spazi con altre funzioni".

Giorgio Giannaccini