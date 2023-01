L’Ufficio scolastico regionale replica a Salsiccia: "Impossibile derogare alla fusione degli istituti"

"È impossibile assegnare un dirigente e un Dsga titolari a un’istituzione scolastica sottodimensionata. Di qui l’opportunità della fusione tra gli istituti comprensivi Lanzi e Manzoni". È arrivata direttamente dall’Ufficio scolastico regionale la replica in merito alle considerazioni di Vincenzo Salsiccia, insegnante in pensione della scuola media di Corridonia, sul fatto che il nuovo Istituto comprensivo unico comprenderà intorno ai 1200 alunni, anche considerando il ’Lanzi’, al quale mancano una ventina di studenti per raggiungere la necessaria quota di 600 per mantere in vita l’istituto. "L’Ufficio scolastico regionale non può derogare alla norma – si afferma – ecco l’opportunità di disporre un corretto dimensionamento anche attraverso accorpamenti tra istituti, che comunque non modifichi l’offerta formativa né in termini di classi né di sedi, consentendo alle scuole interessate di poter invece disporre di due figure apicali titolari".