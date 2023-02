Lufrano: ecco come affrontare la riforma del terzo settore

Molte realtà associative del Maceratese hanno partecipato al convegno che si è tenuto ieri pomeriggio al teatro delle Logge ’Anita Cerquetti’. All’incontro, organizzato dal Comune di Montecosaro insieme ad Anas (Associazione nazionale per l’azione sociale) si è parlato de ‘La riforma del terzo settore: la cooprogettazione’, con il focus dell’esperto Antonio Lufrano (nella foto con Alessandra Perugini), presidente nazionale di Anas, sulla ‘Gestione amministrativa contabile degli Enti per il terzo settore e rapporto con le amministrazioni locali’. Diversi i rappresentanti delle associazioni maceratesi che hanno preso parte all’appuntamento con lo stesso Lufrano che ha chiarito dubbi e perplessità dei presenti. Tra i vari temi che l’esperto ha toccato, la necessità per le associazioni, siano esse organizzazioni del volontariato, associazioni di promozione sociale, filantropiche oppure enti per il terzo settore, di attenersi a tutte le regole indicate dalla riforma per non incorrere in sanzioni di carattere civile e penale. "E’ importante la funzione di una rete associativa – ha spiegato – perché ogni associazione che chiude è una grave perdita per tutto il territorio".

All’incontro erano presenti anche i consiglieri montecosaresi Alessandra Perugini e Roberto Martinelli, Paola Campetelli per Civitanova, oltre al presidente regionale di Anas Loris Germani. Poi, spazio alla presentazione del libro ‘Ora siamo ciechi’ dell’autore Antonio Vento che ha visto la presenza, tra gli altri, della psicologa Roberta Vitelli e della consigliera comunale di Civitanova, Silvia Squadroni, e del sindaco di Montecosaro, Reano Malaisi che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale ospitante.

Francesco Rossetti