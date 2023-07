Luigi Carusio, 55enne di Porto Potenza, Campione Mondiale di Ornitologia a Napoli

Due ori, un argento e due bronzi: questo lo straordinario risultato conseguito dal 55enne portopotentino Luigi Carusio (nella foto) al 70° campionato mondiale di ornitologia svolto alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Originario proprio del capoluogo campano, Luigi vive da trent’anni nelle Marche ed è un allevatore amatoriale di uccelli, passione ereditata dal padre. Il neocampione mondiale si dedica all’allevamento di uccelli che partecipano alle competizioni sulla base di forma e posizione. In altre parole, si tratta di volatili che gareggiano in bellezza e anche in atteggiamenti che rivelano la loro tranquillità. Attualmente Carusio ha centocinquanta uccelli (ne ha avuti anche quattrocento) che alleva con grande cura presso un suo amico in campagna: nelle sue gabbie e voliere ci sono quaglie, fringillidi, esotici e tortore. Proprio le sue tortore hanno dominato nella competizione, meritandosi l’oro sia nella categoria Stamm (si espongono quattro esemplari uguali sia per sesso che per mutazione) che nel singolo. Oltre ai due titoli mondiali, Luigi ha vinto un argento nel singolo con un cardellino e due bronzi, uno con un’altra tortora, uno con un colino della California. Nel ricco palmares dell’allevatore di Porto Potenza spiccano altri prestigiosi riconoscimenti come due Best Show, tre premi internazionali e il titolo di "Campione dei campioni" del raggruppamento territoriale Marche-Umbria-Lazio. Carusio fa parte della Federazione Ornicoltori Italiani, e particolare dell’Associazione Ornitologica Maceratese. "Allevare uccelli – dice – mi riporta all’infanzia. E’ un hobby che richiede tempo, cura e amore per questi animali e che dona belle soddisfazioni".