L’ultima notte di pace a Gaza, il pianista Alberto Nones suona il brano di Abuwarda

Alberto Nones, pianista e saggista trentino residente a Porto Recanati, titolare della cattedra di Storia della musica al Conservatorio di Pesaro, ha pubblicato sui social un breve video di anticipazione in cui suona al pianoforte un brano appena scritto da un compositore palestinese, Mahmoud Abuwarda. Già dalle prime note del video che sta circolando su Instagram questo brano si rivela struggente. "Evoca l’ultima notte di pace a Gaza, prima che quella terra diventasse, per usare le parole del segretario generale dell’Onu António Guterres in una dichiarazione dell’8 aprile scorso “un campo di sterminio“", spiega Nones, che coniuga cimento culturale e impegno civile. Mahmoud Abuwarda è nato nel 1990 in Palestina, a North Gaza, una città oggi ridotta in macerie. Si è laureato con lode al Berklee College of Music e in Palestina insegnava ed era supervisore accademico nella sede di Gaza del prestigioso Edward Said National Conservatory of Music, dove ha conosciuto il maestro Nones, docente onorario dello stesso conservatorio. Abuwarda vive e lavora a Istanbul, nella speranza di poter tornare un giorno nel suo Paese. Il brano che Nones è in procinto di registrare al Luke Recording Studio di Cividale del Friuli si intitola Nocturne No. 2, "Stars over the Sleeping City". Il pianista non è nuovo ai Notturni, avendo recentemente inciso per l’etichetta Halidon Music un’integrale dei Notturni di Chopin che è stata acclamata dalla critica internazionale. L’incisione di Alberto Nones, pianista, filosofo e storico della musica, sarà la prima registrazione mondiale di questo nuovo brano di Abuwarda. L’uscita ufficiale è prevista il 30 maggio su tutte le piattaforme digitali. Fino ad allora, per seguire i prossimi video di anticipazione, è possibile seguire gli account Instagram dell’interprete (@nones.notes) e del compositore (@mahmoudabuwarda).