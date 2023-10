L’ultima sfida di Piero Romitelli: "Una canzone per lo Zecchino d’Oro"

Alma e Lena sono gemelle e l’11 ottobre compiono quattro anni. Da quando sono nate vivono fra le note perché il loro papà è il morrovallese Piero Romitelli, cantautore, paroliere e compositore. Stavolta non ha scritto per il Festival di Sanremo o per un big internazionale della canzone; non ha neanche vinto un altro disco di platino. È, però, più emozionato che mai.

Perché?

"È la prima volta – spiega Romitelli – che partecipo allo Zecchino d’Oro 2023, che si svolgerà a Bologna dal primo al 3 dicembre, e lunedì è uscita on line la mia canzone che precedentemente era stata selezionata fra 580 autori".

Qual è il titolo?

"‘Ci pensa mamma’, musica mia, di Gerardo Pulli, Edoardo Castroni ed Edoardo Ruzzi; testo mio, di Gerardo Pulli, Edoardo Castroni ed Edoardo Ruzzi".

A chi l’ha dedicata?

"Alle mie bambine e ovviamente alla mia compagna, Gioia Cornacchia a cui ho dedicato molti passaggi".

Chi l’ha spinta a partecipare al Festival internazionale della canzone del bambino?

"Posso dire che la motivazione è nata con le mie figlie. Scrivo canzoni per molti artisti. Alma e Lena le ascoltano ma alla fine dicono che, pur essendo molto belle, a loro piacciono di più quelle dello Zecchino d’Oro. Mi hanno allora strappato una promessa: avrei scritto una canzone per loro. Ed eccoci qua".

Cosa racconta il testo?

"È un omaggio alle mamme che sono i nostri super eroi quotidiani. Ha come obiettivo la leggerezza e la gratitudine a queste donne che, come recita il testo, hanno sempre la soluzione, a volte sono lunatiche ma sono il nostro pianeta migliore".

Ha già partecipato allo Zecchino d’Oro negli anni scorsi?

"Sono stato ospite due volte con i ‘Pquadro’, quando avevo il duo con Pietro Napolano. Nel 2007 abbiamo cantato ‘Tu sei la musica in me’ colonna sonora di High School Musical II della Disney e nel 2008 abbiamo duettato con un bimbo in trasmissione. Due anni fa ho scritto una canzone insieme a Gaetano Curreri degli Stadio, per l’iniziativa ‘Operazione pane’ promossa dallo Zecchino d’Oro".

Ha mai pensato di proporsi per una collaborazione con la Disney?

"Il mondo della musica per i piccoli e ragazzi mi sta affascinando come autore. Sarebbe una bellissima opportunità".