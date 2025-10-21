L’ultima telefonata con un filo di voce: "In ansia per gli ultimi"

"Fino all’ultimo, nonostante le sofferenze e la debolezza, si è preoccupato per la società e per le difficoltà degli ultimi". Sono le parole di Vincenzo Varagona, ex giornalista Rai, scrittore e presidente dell’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi). Don Edoardo ha firmato le prefazioni di tanti suoi libri e per questo quello di Varagona è "un ricordo affettuoso, di fiducia, di stima. Avevamo un rapporto molto schietto. Ci sarebbero tantissimi ricordi, ma quello che mi ha sempre colpito di lui è che quando gli chiedevo una prefazione lui mi diceva sempre di sì e mi prometteva di richiamarmi appena fosse stato disponibile. E lo faceva. Mi chiamava, io andavo da lui, in Curia quando era ancora vescovo di Ancona, o a San Severino al santuario della Madonna dei Lumi, e mi diceva: “Mettiti lì“. Io mi sedevo davanti al computer e lui mi dettava la prefazione. La cosa stupefacente – aggiunge – che non potrò mai dimenticare, è che ciò che lui dettava poteva essere stampato così come era stato pronunciato. Una capacità incredibile".

Poco tempo fa l’ultima telefonata, in occasione del Premio Guzzini, presentato da Varagona a Recanati: "Aveva un filo di voce ma era molto affezionato a questa iniziativa. Il giorno prima mi chiamò e mi disse che non avrebbe potuto essere presente ma che avrei dovuto trovare il modo per esprimere la sua preoccupazione per la china che aveva preso la nostra società. Questa attenzione mi ha molto colpito". Anche l’Ucsi Marche, con la presidente Egizia Marzocco, ha voluto esprimere il sentimento di cordoglio del direttivo e degli iscritti: "Don Edoardo è stato pastore umile e autentico testimone del Vangelo. Ha saputo farsi compagno di viaggio per tanti, incarnando una Chiesa ‘in uscita’, capace di ascolto, di dialogo e di prossimità concreta alle persone e alle loro fragilità. Con il suo stile semplice e il linguaggio limpido e diretto, ha sempre richiamato anche noi giornalisti cattolici alla responsabilità della parola, al rispetto della verità e al servizio del bene comune".

Fra i ricordi anche quello del settempedano Fabrizio Grandinetti, ex vicesindaco di San Severino e ex vicepresidente del consiglio regionale: "Ricordo con affetto don Edoardo, sacerdote capace di attrarre i giovani con entusiasmo e fede sincera. Con lui trascorrevamo giornate spensierate a Canfaito, tra preghiera e amicizia. Ho condiviso molti momenti importanti della sua e della mia vita. Pur con opinioni diverse, ci univa un profondo rispetto e un legame nato nell’infanzia. È stato un pastore autentico e un amico vero".