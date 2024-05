L’ultima versione di Enrico Orazi: "Quella sera non ci ho visto più, sono stato io a uccidere Rosina"

"Rosina mi chiedeva sempre i soldi. Quella sera non ci ho visto più". Così Enrico Orazi, dopo oltre tre anni di silenzio mentre i suoi congiunti parlavano anche in televisione, ha deciso di confessare di essere stato lui a uccidere la moglie Rosina Carsetti, la 78enne trovata senza vita in casa, a Montecassiano, la sera della vigilia di Natale del 2020. Lo ha fatto ieri, nella penultima udienza del processo in corte d’assise d’appello che vede lui imputato di maltrattamenti ai danni della moglie. La figlia Arianna, 52enne, e il nipote Enea Simonetti, 24enne, sono accusati anche di omicidio premeditato. In primo grado, solo Enea è stato condannato all’ergastolo.

Quella sera, ha detto Orazi ieri in aula ricordando il momento del delitto, il litigio sarebbe nato perché Rosina fumava. "In ospedale mi hanno fatto sempre assistenza Arianna ed Enea – ha detto il pensionato, leggendo con qualche esitazione le due pagine manoscritte che si era portato da casa –. Mi chiedeva solo i soldi. Mi chiamava quando ero ricoverato per dirmi che Arianna non era passata a darle i soldi, quando invece c’era stata. L’ho sorpresa più volte a rubare nel mio portafogli, tanto che dormivo con i soldi sotto al guanciale. Mi ha minacciato più volte con il coltello, tanto che spesso mi chiudevo a chiave per dormire tranquillo. Quel giorno non so cosa mi è preso, non la sopportavo più, ma quando mi ha risposto in quel modo non ci ho visto più. L’ho tirata dentro per la maglia, non so esattamente come è successo, è stato tutto in fretta. L’ho presa per il collo e subito è svenuta o comunque si è lasciata andare, non ha fatto nessuna resistenza. Quando era a terra ho chiamato Arianna. Per un attimo ha aperto gli occhi. Quando è arrivata mia figlia, mi ha chiesto se si era sentita male. Le ho risposto di no, che ero stato io. Cercava il suo telefono per chiamare l’ambulanza. Ho detto che se chiamava negavo tutto, “diciamo che è entrato un ladro“. Mia figlia era agitata. Ripeteva che di sicuro avrebbero dato la colpa a Enea. Arianna ha chiuso la portafinestra in cucina, ha fatto il giro della casa e con una spallata ha rotto la portafinestra. Mi ha detto di andare nel bagno di sotto, mi ha legato alla sedia e mi ha messo un suo calzino in bocca, poi ha chiuso la porta a chiave. Sono rimasto lì fino all’arrivo di Enea che mi ha slegato. Siamo saliti mentre Arianna chiamava il 112. Enea è andato in soffitta a fare casino. Arianna pensava che non sarebbe stato credibile il fatto senza mettere a soqquadro la stanza. Fino all’ultimo io ho pensato che fosse solo svenuta". Orazi ha sorvolato sullo schiaffo ricevuto dal nipote, e raccontato da quest’ultimo nelle conversazioni intercettate, come elemento che avrebbe dovuto convincere i carabinieri che c’era stata una rapina. Alla fine, il presidente della corte Giovanni Treré (a latere il giudice Giuliana Basilli) ha chiesto a Orazi se voleva consegnare i fogli manoscritti con le sue dichiarazioni, arrivate a sorpresa per tutti. "Le valuterà la corte", ha detto l’avvocato Barbara Vecchioli, suo difensore e anche lei all’oscuro di questa mossa del pensionato. Tra l’altro, Orazi è chiamato a rispondere in appello solo dell’accusa di maltrattamenti alla moglie. Non è formalmente imputato di omicidio, visto che in primo grado è stato assolto da questa accusa, e quella parte della sentenza non è stata impugnata dalla procura. Qualora la sua versione fosse ritenuta credibile, la corte dovrebbe assolvere gli altri imputati e si andrebbe verso una rinnovazione del processo. Questo però si saprà solo il 10 luglio, quando ci saranno l’ultima udienza e la sentenza. Il procuratore generale Roberto Rossi ha manifestato scetticismo sulla confessione, per la quale ha sollecitato anche una perizia grafologica dopo aver chiesto a Orazi se fosse stato lui a scrivere quelle parole.