L’ultimo abbraccio all’insegnante e storico Marco Gaetano Gentili

L’abbraccio di un’intera comunità per l’ultimo saluto a Marco Gaetano Gentili. Insegnante di musica in pensione, storico, membro del Centro Internazionale Studi Gentiliani CISG, era un uomo eclettico, pieno di vita e ironia, padre di tre figli. Nonché marito dell’avvocato Leide Polci (attuale vicepresidente del CISG). E nonno di un nipotino. Se n’è andato domenica sera all’età di 67 anni all’ospedale di San Severino e ieri c’è stato il funerale nella chiesa di Passo San Ginesio. Tante le persone che si sono strette alla famiglia. Centinaia i messaggi di affetto, perché Gentili viveva il suo paese. Faceva parte anche del Centro di studi storici maceratesi. "Per quanto mi riguarda e riguarda il Centro Internazionale Studi Gentiliani, mi sei stato accanto, da socio e consigliere, negli anni della mia presidenza e oltre - è solo una parte del lungo messaggio che gli è stato dedicato da Pepe Ragoni - sempre pronto a sollevarmi da piccole incombenze fuori sede, e a consigliarmi in momenti difficili, con quella bonarietà ironica e riflessiva che negli anni aveva preso il posto della tagliente irruenza. Ti sei fatto amare, apprezzare, e ci mancherai da morire a tutti quanti noi, parenti, amici e conoscenti. Fai buon viaggio, Marco".