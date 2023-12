L’ultimo benzinaio ha detto stop

Italo Campana ha concluso ieri la gestione dell’unico impianto di erogazione dei carburanti in attività nel capoluogo di Cingoli. Campana, assidua collaboratrice la moglie Graziella, è molto conosciuto e stimato per i quasi quarant’anni di servizio, effettuati già nel distributore Agip di via Balcone delle Marche, poi nell’attuale Ip situato all’inizio del viale della Carità, appena oltre Porta Pia. Non solo benzinaio, Campana, per tutti "Italo", sempre sorridente, cordiale, premuroso, volontariamente disponibile per le tante incombenze soddisfatte a richiesta: una pulizia dei vetri delle auto, una controllata alla pressione delle gomme, l’aggiunta di qualche liquido per il motore, un’aggiustatina alle biciclette dei bambini che portavano anche i palloni da gonfiare. E le informazioni per chi, forestiero, si fermava chiedendole, i tanti amici che sostavano per una chiacchierata che, condizioni meteo permettendolo, si prolungava sedendo nelle poltroncine posizionate in un lato della struttura. Fino a quando Campana non sarà sostituito dal nuovo incaricato (è sperabile che la compagnia provveda sollecitamente) il rifornimento di super e gasolio dovrà essere direttamente eseguito dall’utenza tramite self service che però (automobilisti attenzione!) resta inattivo da ieri e perlomeno per una decina di giorni in cui l’erogazione rimarrà completamente sospesa.

Gianfilippo Centanni