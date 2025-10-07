L’ultimo Carnevale di Casanova. A Senesi il premio "Terra dei padri"

Passano gli anni ma resta una bella costante: se c’è un concorso letterario lo vince Gioia Senesi (foto). La professoressa di Esanatoglia, presidente della locale Pro Loco e insegnante di Lettere ai licei "Varano" di Camerino, si è aggiudicata il premio nazionale "Terra dei padri", ideato dall’omonima associazione di Termoli. Meglio dire che Senesi ha vinto anche questa edizione, perché siamo a cinque di fila! Il concorso vuol valorizzare la cultura italiana e così ogni anno mette alla prova appassionati di scrittura su un grande personaggio della nostra storia cui ricorre una ricorrenza speciale. Questa volta al centro dei lavori doveva esserci Giacomo Casanova nel trecentesimo anno dalla nascita dell’amatore, seduttore, ma anche scrittore, letterato e persino spia veneziana. La Senesi (che vanta pure quattro successi al concorso letterario "Giallo Ceresio") ha gareggiato nella categoria narrativa, realizzando l’opera "L’ultimo Carnevale": "Sembra che sono raccomandata – scherza –, perché in realtà i lavori arrivano anonimi ai giurati. Sono veramente felice che la mia opera sia piaciuta. Ho voluto immaginare Casanova che ormai vecchio e un po’ dimenticato nel castello di Duchcov (Boemia settentrionale dove è morto), recupera in sogno il ricordo dell’ultimo Carnevale a Venezia. Li aveva conosciuto una donna che però, portando la maschera, non era riconoscibile. Alla fine del libro svelo l’identità ma si scoprirà che non è una persona, bensì l’unico amore vero forse della sua vita, vale a dire la scrittura".

E non è finita qui perché Senesi ha fatto partecipare al concorso anche i suoi alunni. Le classi 3ªA SU e 4ªB SU hanno rispettivamente ottenuto il "Premio Speciale al merito per l’originalità" e il "Secondo posto in classifica" con due video molto particolari, uno creando un collegamento addirittura tra Casanova e il poemetto "Ars amatoria" di Ovidio.

Andrea Scoppa