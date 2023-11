L’ultimo reduce:: "Basta con le guerre"

Una celebrazione intensa e ricca di significati quella svoltasi domenica per festeggiare il 4 Novembre. L’iniziativa, organizzata dall’associazione nazionale Combattenti e Reduci, presieduta da Lilli Murani Mattozzi, con la partecipazione di tutte le associazioni combattentistiche locali e di volontariato, oltre agli istituti scolastici cittadini, si è divisa tra la messa nella concattedrale di Santa Maria Assunta, celebrata da don Ruben Bisognin, e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Ad intervenire sono stati il sindaco Massimo Baldini, il baby-sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Elia Pacini, il vicepresidente provinciale di Macerata dell’associazione Combattenti e Reduci, Mauro Radici. Commovente il messaggio dell’ultranovantenne Giambattista Boldrini, ultimo reduce matelicese dei lager nazisti: "Quanto dolore provai nel dover tornare vivo a Matelica e dover raccontare a madri, fratelli e sorelle, perché con me non fossero più tanti giovani amici. Mai più la guerra!".

Matteo Parrini