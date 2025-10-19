L’ultimo saluto a Broda: "Era generoso e altruista. Non si deve risparmiare sulla sicurezza di chi lavora"

Lacrime e ricordi al funerale di Francesco Broda, l’operaio 48enne di Monte San Giusto morto lunedì sul lavoro, travolto da ghiaia e detriti mentre manovrava un escavatore alla Rita Calcestruzzi di Corridonia. Ieri la chiesa di San Filippo Neri, nella frazione di Villa San Filippo, dove lui viveva da sempre, era gremita. Tantissime persone si sono strette al padre Desiderio, alla mamma Adriana e al fratello Simone. Segno, come ha detto il sacerdote don Marco Mangioni durante l’omelia, dell’amicizia che il 48enne aveva saputo donare e ricevere. Sulla bara, una maglietta nera con la scritta "Francesco nel cuore" (Broda stampava spesso magliette) e un piccolo escavatore giocattolo. I mezzi erano la sua passione.

"In occasioni come questa – ha esordito il parroco –, le parole andrebbero solo sussurrate. Siete qui a condividere un dolore grande. E il lutto cittadino, penso, significa che ciò che tragicamente è accaduto a Francesco ci coinvolge tutti. Questa tragedia investe la vita, il lavoro, i problemi a esso legati, le responsabilità di tutta la cittadinanza, di tutta la comunità. Ci scopriamo ancora una volta fragili e impotenti di fronte agli incidenti e agli infortuni sul lavoro. Nella nostra nazione spesso sento parlare del problema della sicurezza sul lavoro, di come sia difficile da realizzare. Anche nel 2025. Certamente non si dovrebbe mai risparmiare sulla sicurezza di ogni singola persona nei luoghi di lavoro. E tutto questo mette ancora più in luce la debolezza della nostra natura umana". Il sacerdote ha aggiunto poi che la mamma Adriana gli ha parlato della generosità e dell’altruismo di Francesco, sempre pronto ad aiutare. "Il papà Desiderio mi accennava della sua attenzione, precisione e dedizione nel lavoro quotidiano – ha proseguito –. Ecco, occorre sempre partire da qui: da ciò che una persona, quindi da ciò che Francesco vi ha donato, da ciò che lui è stato per ognuno di voi. Siamo impotenti in questo momento, ma nulla e nessuno può togliervi il dono che Francesco è stato per ognuno. La morte non è l’ultima parola. Il nostro cuore, la nostra anima sono fatti per l’infinito. La vita è troppo grande per finire nel nulla. La vita di ognuno, pur così fragile, ha un significato che la trascende".

Infine è stata la volta delle testimonianze. "Oggi è tempo del dolore e della sofferenza – ha detto un’amica di Broda –. Ma c’è stato anche il tempo della gioia e delle risate. Ricorderò la tua voglia di vivere: eri la spalla su cui appoggiarsi, l’abbraccio in cui trovare un affetto autentico. Sei stato figlio, fratello, amico, zio. Un esempio. Grazie per questa vita". Poi un’altra amica ha letto la lettera di un bambino, Elia, figlio di una coppia di amici di Broda. Il piccolo lo considerava come uno zio. "È il giorno più brutto della mia vita. Il lavoro che ti piaceva tanto, ti ha portato via da noi. Vorrei diventare come te, amico di tutti, buono. Ora dal cielo sei il mio angelo, che mi protegge". Amici e colleghi, commossi, hanno portato in spalla il feretro. Il volo dei palloncini colorati e un lungo applauso hanno accompagnato l’ultimo saluto.