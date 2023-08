L’ultimo saluto a Carlo Cherri, storico dipendente delle Poste

Ha destato profonda commozione la scomparsa di Carlo Cherri, 74 anni, avvenuta nella giornata di ieri. È stato a lungo un dipendente alle Poste, soprattutto nella filiale di via Filippo Corridoni, dove è stato apprezzato dalla clientela per la gentilezza e dove è sempre stato pronto a mettersi a disposizione delle persone per aiutarle a risolvere qualsiasi problema. Si è poi fatto benvolere dai colleghi che ne piangono la scomparsa. Il funerale sarà celebrato alle 9 di questa mattina nella chiesa del Sacro Cuore. Alle famiglie le condoglianze della redazione maceratese del Carlino.