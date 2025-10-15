L’ultimo saluto a Cesare Paciotti: "Innovatore e maestro di stile, è riuscito a rendere ricchi gli altri"

Civitanova ha dato l’ultimo saluto a un suo figlio illustre. Cesare Paciotti, deceduto domenica scorsa all’età di 69 anni, è stato celebrato da una grande folla di parenti, amici e cittadini comuni accorsi nella mattinata di ieri alla chiesa di San Pietro. Tra loro, oltre al sindaco Fabrizio Ciarapica, anche diversi colleghi imprenditori come Andrea Della Valle, Germano Ercoli, Umberto Antonelli e Sandro Paniccia. Paciotti, il re della scarpa, lo stilista che con la sua genialità ha trasformato l’azienda di famiglia in un marchio famoso in tutto il mondo con quel pugnale, "simbolo inciso nel metallo di un’Italia che osa, sogna e non ha paura", ha ricordato dall’altare suo nipote Massimo Calcinaro.

"Un innovatore – lo ha definito nell’omelia don Mario Colabianchi – che ha saputo trasformare il profumo del cuoio in stile e l’artigianalità civitanovese in un simbolo di eleganza". Ma prima che l’imprenditore e stilista, è stato ricordato il Cesare Paciotti uomo: "Oggi – le parole del parroco – ci troviamo a celebrare l’esempio di Cesare, questo povero che ha reso ricchi gli altri". Don Mario ha anche ricordato che Paciotti, negli ultimi tempi, era solito presenziare alla messa della domenica contemplando il quadro di Maria che scioglie i nodi. "Lo affidiamo a te – ha concluso –, Dio padre creatore amante della bellezza. Cesare si troverà bene nella tua casa. Ha continuato la tua opera, come un figlio che continua il mestiere del padre".

Un lato umano, prima ancora che professionale, ricordato anche e soprattutto da Lina Pennesi, sua storica assistente. "Ti sono grata Cesare – ha dichiarato –, tu mi hai insegnato tutto: da come stare a tavola al ristorante a come vestirmi nelle nostre feste e presentazioni. Mi hai insegnato a distinguere le persone, come affrontare le difficoltà, a diventare forti, a tirare fuori il carattere. Mi hai plasmato facendomi diventare la donna che sono e che mi piace essere. Tutta la mia vita è legata a te, sei stato il mio compagno di vita, il mio migliore amico, la mia fonte di ispirazione, il mio mentore, il mio compagno di avventure". Pennesi ha concluso: "La tua ricerca di senso, il tuo bisogno di verità, il tuo bisogno di Dio, il tuo bisogno di silenzio e preghiera sono stati il tuo ultimo percorso di vita. Mi piace pensarti a ragionare di sfide, di bellezza e amore con il Signore. Ti accolgano oggi schiere di angeli e ti diano pace. Tu Cesare resti e resterai per sempre con me ed in me. Ciao Cesare mio".

Il primo cittadino civitanovese Fabrizio Ciarapica, nel suo intervento, ha descritto Paciotti "ambasciatore dello stile italiano nel mondo. Nonostante fosse un personaggio internazionale – ha proseguito –, è stata una persona che ha sempre avuto un attaccamento alla sua terra e alla sua città. Ha portato il nome di Civitanova con lustro in giro per il mondo".