L’ultimo saluto a Ciabocco. Medico stimato e uomo buono

"Un medico stimato, ma soprattutto un uomo buono e dalla grande umanità". Così Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata, ricorda il collega Tonino Ciabocco, scomparso ieri a 77 anni a causa di una malattia con la quale era alle prese da qualche tempo. Iscritto all’albo dal 1974, Ciabocco si era laureato l’anno precedente in Medicina e chirurgia a Bologna "Alma Mater Studiorum", per poi specializzarsi in Endocrinologia e malattie del ricambio a Perugia nel 1980. Due anni fa, l’Ordine dei medici l’aveva premiato per i cinquant’anni di iscrizione all’albo.

Ciabocco aveva il suo studio in via Ettore Ricci a Macerata, dove per anni aveva seguito i suoi pazienti fino alla pensione, arrivata nel 2018. "Aveva iniziato l’attività nella clinica di Villalba, per poi continuare il lavoro sul territorio come medico di medicina generale – ricorda Mari –. Molto stimato, affermato, era un uomo buono, disponibile con tutti. Anche con me, sia nei rapporti istituzionali e che in quelli di amicizia, ha sempre manifestato una grande umanità. Ed è proprio con questo suo tratto che si è immerso negli anni nella professione, riversando sui pazienti e sugli altri in generale questa sua caratteristica. Ciabocco è stato per me di esempio nel gestire la medicina generale".

Il legame era anche di carattere personale: "Abito a dieci metri da quello che era il suo ambulatorio – prosegue il presidente dell’Ordine –, e lo stimavo moltissimo. Circa un paio di anni fa si è ammalato, si è curato con tutte le tecniche che i progressi della scienza ci mettono a disposizione, ma purtroppo la malattia è andata avanti. Lo ricorderemo ufficialmente nel giorno del suo funerale: in rappresentanza dell’Ordine dei medici ci sarà Gianluigi Innocenti". Il funerale sarà celebrato domani alle 10.30 nella chiesa di Consalvi. Ciabocco lascia la moglie Anna e i figli Marco e Massimo.