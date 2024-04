L’ultimo saluto a Federico: "Il vile fato non potrà spegnere la luce dei tuoi occhi verdi"

Una folla di persone in lacrime ha riempito la chiesa di Santa Maria e piazza Garibaldi a Mogliano, ieri mattina, per l’ultimo saluto a Federico Garulli, il 21enne rimasto ucciso in un incidente stradale lunedì sera lungo la provinciale tra Francavilla d’Ete e Macina. "Nemmeno il vile fato potrà mai vincere la splendida luce dei tuoi occhi verdi", hanno scritto gli amici, una marea di ragazzi e ragazze, su uno striscione tenuto davanti alla chiesa, tra palloncini bianchi e occhi segnati dal pianto. Sulla bara di Federico sono stati messi il completo da tennis, la racchetta e due pallette da tennis, una con le firme dei suoi amici. Di fianco al feretro, la foto di questo ragazzo dallo sguardo dolcissimo.

"Che Federico ora possa continuare provare gioia nelle discese sulla neve – ha detto nella sua omelia il parroco, don Quarto Paladini –, nella palla che finisce bene nello spazio del campo. E come dice un canto degli scout, che ci sia una stella anche per lui in cielo. Dio non gli farà mancare le sue carezze, Federico sentirà l’abbraccio forte di un Padre". Il sindaco Cecilia Cesetti ha voluto esprimere a nome personale e dell’amministrazione la solidarietà e la vicinanza ai genitori del ragazzo, Giovanni Garulli e Katiuscia Carletti. "Sono stata la sua maestra per cinque anni – ha ricordato con grande commozione –, è stato sempre un ragazzo solare, sorridente, se una volta entravi a scuola con la luna storta lui ti dava forza per andare avanti, perché entrava sempre con il suo sorriso e ti trascinava. Dobbiamo ricordarlo così, con il suo sorriso, che ci guarda e ci dà forza". "’Vardasci’, questo era il modo con cui ci chiamavi per fare qualcosa tutti insieme – sono le parole di Lorenzo Minicucci –. Sei stato spesso l’anello di congiunzione, con il tuo carisma e il tuo entusiasmo. Conserveremo con cura tutti i momenti condivisi insieme, continueremo a portarti con noi nei nostri percorsi di vita. Promettiamo che saremo sempre vicini alla tua mamma, che abbiamo sempre sentito come un po’ nostra. Neppure il vile fato spegnerà la splendida luce dei tuoi occhi verdi".

Don Mauro Valentini, ex parroco, ha esortato gli amici di Federico a partecipare alla fiaccolata in programma questa sera e a tenere vivo il suo ricordo con l’impegno preso dall’altare, e organizzando iniziative in suo nome. Don Luigi Ariani ha infine espresso la sua vicinanza e il suo sostegno alla famiglia di Federico. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa, con gli amici che hanno lasciato volare in aria i palloncini bianchi, mentre tutto il paese, con il lutto cittadino, si fermava per salutare questo ragazzo, per unirsi ai genitori nel loro dolore atroce ed essere loro vicini, per quanto possibile. Restano stazionarie, intanto, le condizioni dell’altro ragazzo rimasto ferito nell’incidente, Leonardo Fanelli, sbalzato anche lui fuori dall’abitacolo della Volkswagen Polo finita fuori strada. Il pensiero di tanti concittadini va ora anche a lui, e agli altri amici che erano in quell’auto, alle loro famiglie.