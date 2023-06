L’ultimo saluto a Filippi, vecchia gloria rossoblù

All’età di 84 anni, è venuto a mancare Gianfranco Filippi, vecchia gloria della Civitanovese negli anni in cui i colori rossoblù sapevano intercettare la passione e l’entusiasmo di tanti tifosi che la domenica riempivano lo stadio o seguivano la squadra in trasferta.

Gianfranco era di Livorno e alla Civitanovese era approdato agli inizi degli anni ’60, ai tempi della presidenza di Serafino Santori; l’allenatore era Alfredo Mazzoni, la squadra disputava la serie C e aveva calciatori del calibro di Ascatigno, Balestrieri, Flaborea, Centini, Tibaldo, Bellandi e altri. A Livorno, era cresciuto all’ombra del grande indimenticabile libero Armando Picchi, ex Inter e capitano della Nazionale, poi prematuramente scomparso. Gianfranco giocava a centrocampo e sapeva distinguersi per generosità e altruismo. Civitanova divenne la ’sua’ seconda città, dopo il matrimonio con Maria Rita Bartolini, e qui si costruì anche la seconda attività di imprenditore nel settore calzaturiero.

"Al calcio e alla Civitanovese rimase sempre legato - è il ricordo di Carlo Ripari, all’epoca uno dei gioielli delle giovanili, prima di approdare ad alti livelli professionali - e il suo rammarico è stato sempre quello che si pone poca attenzione alla formazione dei giovani, importante sia sotto il profilo tecnico che sotto quello morale. Gianfranco Filippi era un ragazzo straordinario e generoso, sul campo dava sempre tutto e i tifosi rossoblù lo hanno sempre ammirato".

I funerali dell’ex bandiera rossoblù si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Cristo Re alla presenza dei molti che l’hanno conosciuto e apprezzato come calciatore e imprenditore. Oltre alla moglie Maria Rita, lascia i figli Nello e Paolo, le sorelle Carla e Nadia e diversi nipoti, ai quali sono andate le più sentite condoglianze dei tifosi rossoblù.

Giuliano Forani