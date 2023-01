L’ultimo saluto a Giorgetti venerdì mattina

Pollenza in lacrime per il sessantenne Germano Giorgetti (nella foto). Faceva l’installatore di infissi, ex arbitro. Grandissimo tifoso della Juventus, tesserato con lo Juve Club di Macerata. Impegnato in prima linea con la Pro Loco di Casette Verdini, era il cuoco di tutte le manifestazioni del quartiere. Martedì mattina non si sentiva troppo bene e aveva deciso di non uscire di casa. Ma nella tarda mattinata, rientrando in casa, la moglie lo aveva trovato privo di sensi; purtroppo il personale del 118 non aveva potuto che constatare il decesso. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale, per le eventuali valutazioni; venerdì era caduto malamente riportando la frattura delle costole. "Un uomo solare, sorridente e scherzoso e pieno di voglia di vivere, uno di quelli che sanno fare gruppo – lo descrive così il primo cittadino Mauro Romoli –. Per il suo quartiere, Casette Verdini, ha fatto tanto, non si tirava mai indietro quando c’era da lavorare a qualche iniziativa. Sentite condoglianze alla famiglia che conosco molto bene e a cui esprimo la vicinanza di tutti". La comunità intera si stringe alla moglie e al figlio di Germano. Eseguita l’autopsia, venerdì mattina si svolgerà il funerale.