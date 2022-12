L’ultimo saluto a Giovanni Angeletti, il noto fabbro di città

Addio a Giovanni Angeletti, storico fabbro montecosarese. Si è spento alcuni giorni fa, all’età di 75 anni. Da tempo soffriva di una malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità di Montecosaro, paese dove Angeletti abitava ed era molto conosciuto per aver gestito una longeva bottega, situata nel centro storico e chiusa circa cinque anni fa. Nelle sue mani, gli strumenti di una tradizione di famiglia, che lo portava a lavorare quotidianamente con l’alluminio e il ferro battuto. E a ricordarlo è il consigliere comunale Roberto Martinelli: "Giovanni (Angeletti, ndr) era una persona seria, schietta – spiega – , umile e gentile con tutti. Per tantissimi anni ha portato avanti l’attività di famiglia con impegno e grande onestà, diventando un punto di riferimento per la nostra comunità". Sui social è stata una pioggia di commenti di cittadini dispiaciuti per la perdita, tra cui quello di un altro consigliere comunale, Gianluca Marsili, che lo ha definito "una grande persona e un amico dalla rara sincerità". Anche Paolo Marinozzi, coetaneo, lo ricorda con piacere per il tempo passato insieme durante l’infanzia. Altri dicono "un pezzo di Montecosaro ci lascia", "un grande professionista e una bravissima persona". I funerali si sono svolti nella mattinata di ieri, nella chiesa di Cristo Re, a Civitanova, poi la salma è stata tumulata al cimitero di Montecosaro. Angeletti lascia la moglie Annunziata, il figlio Alessio, la nuora Valeria, i nipoti Giacomo e Viola, il fratello Luigi, le cognate, i nipoti.

Francesco Rossetti