L’ultimo saluto a Guglielmo Lauro, storico primario di Medicina

A 92 anni è morto Guglielmo Lauro, storico primario di Medicina all’ospedale di Macerata. Il decesso è avvenuto il 3 febbraio, ma la famiglia ha voluto mantenere una certa riservatezza e ne ha dato notizia solo a funerali avvenuti. Lauro non solo è stato un professionista di qualità, ma anche un vero e proprio amico dei maceratesi, ai quali non ha fatto mai mancare oltre all’assistenza medica, un atteggiamento garbato, rassicurante e caratterizzato da grande sensibilità. A dirigere il reparto di Medicina, prima di lui, c’era Giorgio Menghini, proveniente da Perugia. Con lui Lauro ebbe un proficuo rapporto di collaborazione e crescita, fino a diventare primario. "Ho appreso della morte sabato", afferma Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici. "Ero a un convegno a Tolentino. Pur nel rispetto della riservatezza della famiglia, ho ritenuto doveroso chiedere un minuto di silenzio come saluto a un uomo e a un professionista di grande spessore". Lauro lascia la moglie Giuliana, i figli, il genero e i nipoti. Sabato, alle 18.30, in occasione dell’ottavario, sarà celebrata una messa nel teatrino del Santissimo Sacramento.