L’ultimo saluto a Marco Pannaggi, il cordoglio del liceo "Cantalamessa"

Il liceo artistico Cantalamessa si unisce alla commozione per Marco Pannaggi, scomparso l’altroieri a Oslo. Dal 2016 al 2019 l’istituto si era occupato della figura e dell’opera del padre Ivo, pittore futurista, proponendo un progetto didattico sulla famosa "Casa Zampini", il primo esempio in Italia di architettura d’interni d’avanguardia per un’abitazione privata, progettata e realizzata dall’eclettico artista maceratese ad Esanatoglia nel 1926. Pannaggi aveva fatto visita alla scuola durante la realizzazione del progetto in due occasioni. Nel dialogo sviluppatosi con gli insegnanti e con gli studenti, aveva osservato con attenzione quanto veniva svolto e aveva fornito utili indicazioni. Il progetto aveva portato a due esposizioni: una per presentare la ricostruzione della camera da pranzo a Palazzo Ricci, la seconda per la camera da letto nel liceo.