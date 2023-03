L’ultimo saluto a Maria Del Medico, ragioniera dolce e gentile con tutti

Nel pomeriggio di ieri si sono svolti i funerali di Maria Del Medico, ragioneria di 54 anni. La donna viene ricordata da tutti come "dolce, gentile e buona". La sua morte, a causa di una malattia, ha lasciato increduli parenti e amici, che hanno espresso il loro cordoglio sui social. "Buona, dolce, brava. Un colpo al cuore", "Addio amica del cuore, gentile" due dei ricordi lasciati come post. Supertifosa della Juventus – sul suo profilo condivideva spesso foto e immagini dei calciatori della squadra bianconera - , Del Medico lavorava come ragioniera in un calzaturificio. Lascia lo zio Pietro, la zia Pia, la cugina Carla, i parenti e gli amici. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato di San Marone, ieri il rito funebre nel convento dei frati cappuccini e la tumulazione nel cimitero della città alta. Per espressa volontà della famiglie, le offerte raccolte andrano all’Ant e alla Croce Verde.

Francesco Rossetti