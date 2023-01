L’ultimo saluto a Naide Marchetti, volto storico del Nino Cafè

Addio ad Anaide Marchetti, per tutti, semplicemente, Naide: era l’anima del Nino Café in via Roma. Lavoratrice instancabile e sempre dedita alla sua famiglia, è morta ieri intorno alle 19 nel suo letto, nella casa sopra la storica attività. Aveva 97 anni, ne avrebbe compiuti 98 ad aprile. La ricorda con amore il figlio Dante Pettorossi. "La storia del bar inizia nel lontano 1929 – racconta –, grazie alla madre di mio padre, Guerrina Giulianelli. Poi mio padre, Enrico Pettorossi, chiamato da tutti Nino, entrò nell’attività finché, in occasione del bombardamento del ‘44, rimase vedovo con due figli, e così, poco dopo, sposò mia madre Naide. Lei ha cresciuto sei figli, Andrea, Mariano, Aldo, Maria, io e Dolores. Non si è mai tirata indietro, in cucina c’era sempre lei e c’è rimasta fino a 15 anni fa. A oltre 80 anni era ancora al lavoro e quasi abbiamo dovuto discuterci per farla stare a casa a riposare. Era sempre dedita alla famiglia e molto attaccata all’attività – ricorda il figlio –, famosa per le sue ricette tipiche maceratesi e la pasta fatta in casa, come le tagliatelle". Naide lascia più di 20 nipoti e pronipoti. Oggi sarà possibile renderle omaggio al centro funerario in via dei Velini, il funerale sarà celebrato domattina nella chiesa di San Francesco, ancora da stabilire l’orario.

Chiara Gabrielli