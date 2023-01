L’ultimo saluto a Oriana Del Vecchio

"C’è una stella in più in paradiso". È il saluto della comunità a Oriana Del Vecchio, mamma belfortese di tre figli, che ha chiuso i suoi occhi buoni martedì a soli 51 anni. Era vedova dal 2019, quando aveva perso il marito Pietro Meo, un dipendente comunale. Oriana prima della malattia (che affrontava da qualche anno) era un’operatrice sanitaria Asur, all’ospedale di Macerata. Nata a Tolentino, risiedeva a Belforte.

Lascia tre figli, Michela, Daniele e Leonardo, la mamma Pierina e il babbo Benito e tantissime persone che la amavano. I funerali avranno luogo oggi, alle 14.30, nella chiesa di Sant’Eustachio a Belforte muovendo dalla sala del commiato Terracoeli di Tolentino; seguirà il trasporto al cimitero di Caldarola.

"Il mio ricordo è di una persona solare, sempre sorridente anche quando la situazione familiare non era delle migliori e mi riferisco al periodo della malattia del marito Pietro – ricorda con dispiacere la vicesindaco di Belforte Carla Budassi –. Ha curato molto il suo aspetto, fino all’ultimo". Non si lamentava Oriana, cercando di dare comunque sempre sostegno agli altri della comunità, oltre ai vari conoscenti nei comuni dove si era mossa. Centinaia a centinaia i messaggi di affetto per lei, una donna coraggiosa e generosa, di quelle persone sempre più rare da trovare.

"Ci stringiamo forte alla famiglia – aggiunge il sindaco Alessio Vita –, il pensiero va ai figli e ai genitori".